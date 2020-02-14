Биржи США снижались 13 февраля на макростатистике и новым данным по коронавирусу

Крупнейшие американские индексы в четверг закрыли торги в "красной зоне" на фоне новых данных по коронавирусу, негативное влияние на котировки оказала и ранее опубликованная макростатистика, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,43%, до 29423,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,17%, до 9709,105 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 3374,90 пункта.

В четверг американские трейдеры обратили внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в стране в январе ускорилась до максимума за 15 месяцев - 2,5%, что оказалось выше прогноза аналитиков, ожидавших значение на уровне 2,4%. В месячном исчислении инфляция составила 0,1%.

Трейдеры по-прежнему следят за ситуацией с коронавирусом. Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.