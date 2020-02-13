Биржи АТР 13 февраля закрылись в основном в минусе на новостях вокруг коронавируса

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов четверга на новых данных о резком скачке темпов распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71%, до 2906,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1771,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 27730 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,14%, до 23827,73 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2232,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос 0,21%, до 7103,2 пункта.

Инвесторы с пессимизмом восприняли новости из Китая. Власти страны изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что 12 февраля в данном регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

"Скачок заболеваемости коронавирусом в Китае стал большим ударом, учитывая, что это одно из самых больших опасений для рынка", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.