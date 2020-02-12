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Биржи АТР 12 февраля закрылись ростом на ослаблении опасений вокруг коронавируса
11:31 12.02.2020 |
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов среды на новых данных о замедлении темпов распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,87%, до 2926,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,55%, до 1785,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 27823,66 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,74%, до 23861,21 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,69%, до 2238,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,47%, до 7088,2 пункта.
Ключевым фактором, который поддержал настроения инвесторов, стали новости вокруг вспышки коронавируса в Китае. По данным, которые приводит агентство Рейтер, в стране во вторник было зарегистрировано 2015 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что является самым низким показателем с 30 января, когда было зарегистрировано 1982 новых подтвержденных случая.
Кроме того, среди аналитиков укрепляется уверенность в хорошем состоянии экономики Китая, которая является второй по величине в мире. "Китайская экономика быстро стабилизируется после того, как вспышка вируса окажется под контролем", - сказал агентству Рейтер аналитик Guolian Securities Чжан Чжун (Zhang Zhong).
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