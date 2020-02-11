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Биржи США 10 февраля выросли, несмотря на неопределенность вокруг влияния коронавируса на экономику
07:45 11.02.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник закрыли торги в "зелёной зоне", перейдя от слабого роста в начале торговой сессии к более уверенной динамике, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,54%, до 29260,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,08%, до 9623,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,55%, до 3345,98 пункта.
Рынок продолжил свой рост, несмотря на продолжающуюся неопределённость, связанную с распространением коронавируса. Ситуация с ним по-прежнему в центре внимания рынков. По последним данным, только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
Рынок поддерживает хорошая корпоративная отчетность, в частности рост на 4% в ходе торговой сессии продемонстрировали бумаги HP. Кроме того, ожидается, что на текущей неделе США и Китай снизят пошлины на товары на миллиарды долларов в рамках переговоров по торговой сделке. Это тоже даёт сигнал рынку к росту.
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