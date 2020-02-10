Биржи АТР 10 февраля закрылись в основном снижением на опасениях вокруг коронавируса

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снизились по итогам торгов на сохраняющихся опасениях негативного влияния нового коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,51%, до 2890,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,21%, до 1757,26 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - опустился на 0,6%, до 27241,34 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,6%, до 23685,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,49%, до 2201,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,14%, до 7012,5 пункта.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. По последним данным, только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. При этом поддержку китайским биржам оказало постепенное возобновление бизнес-активности в Китае после ограничений, наложенных для сдерживания распространения вируса.

Власти Китая из-за коронавируса продляли "каникулы" в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, который наступил в ночь на 25 января. Изначально "каникулы" должны были закончиться 31 января, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем - на 10 февраля.

"Инвесторам очень трудно продолжать покупать из-за неопределенности, связанной с новым коронавирусом", - сказал агентству Франс Пресс менеджер Chibagin Asset Management Co. Йошихиро Окумура (Yoshihiro Okumura). Аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland) добавил в свою очередь, что рынки также оценивают экономическое влияние мер по сдерживанию распространения вируса.

На минувшей неделе ряд экономистов и аналитиков понизили свой прогноз по росту ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за рисков со стороны коронавируса. Так, банк UBS ожидает, что рост экономики Китая в первом квартале может замедлиться до 3,8% с 5,9%, которые ожидались ранее. При этом, по мнению экспертов банка, по итогам 2020 года рост ВВП КНР может составить 5,4%, а не 6%, как прогнозировал UBS ранее.

Ограничить негатив на рынках помогла статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в январе составила 5,4% против 4,5% месяцем ранее, эксперты ожидали ускорения роста потребительских цен только до 4,9%. При этом цены производителей в стране выросли в январе на 0,1% в годовом исчислении после снижения на 0,5% месяцем ранее. Показатель полностью оправдал ожидания экспертов.