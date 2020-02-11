Биржи США 7 февраля закрылись в «красной зоне» из-за коррекции и статистических данных

Ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрыли торги в "красной зоне", свидетельствуют данные бирж.

Снижение началось после публикации данных о росте уровня безработицы в стране, поддерживала падение и коррекционная динамика после длительного роста рынков.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,94%, до 29102,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,54%, до 9520,512 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 3327,71 пункта.

Ранее в пятницу минтруда США сообщило, что уровень безработицы в стране в январе неожиданно вырос до 3,6%, хотя ожидалось сохранение на уровне декабря в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.

Дополнительное давление на индексы оказывает и коррекционная динамика после четырехдневного ралли на фоне позитивных новостей по коронавирусу, сезона отчетностей и сильной статистики.