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Биржи АТР снижаются 7 февраля на фоне числа случаев заражения коронавирусом
07:46 07.02.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.01 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,59% - до 2849,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1717,33 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращается на 0,78%, до 27279,31 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,16%, до 2202,48 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,23%, до 23818,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 7006,5 пункта.
В центре внимания рынков в пятницу остается ситуация с коронавирусом. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.
"Уровень заражения не замедляется. Я немного удивлен тем, как европейские и американские инвесторы отмахнулись от этого. Я думаю, что реакция в Азиатско-Тихоокеанском регионе гораздо более разумная. Существует реальная неопределенность", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
Сильнее всего снижается корейский индекс KOSPI. Ранее организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК подтвердила 24-й случай заражения.
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