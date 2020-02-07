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Биржи США 6 февраля закрылись в «зелёной зоне» на фоне заявлений Китая по пошлинам
07:41 07.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в четверг закончили торги ростом на фоне заявления китайских властей о планах снизить импортные пошлины на американские товары.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,30%, до 29379,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,67%, до 9572,156 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,36%, до 3346,73 пункта.
Сообщения о торговле между США и Китаем поддерживают интерес трейдеров к рисковым активам. Ранее китайский министр финансов заявил, что страна с 14 февраля снизит в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов.
Позитивно сказалась на торгах и внутренняя статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 февраля, уменьшилось до минимума с апреля 2019 года - до 202 тысяч, или на 15 тысяч к значению предыдущей недели. Ожидалось снижение только до 215 тысяч.
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