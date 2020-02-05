Биржи АТР 5 февраля закрылись ростом в надежде на поддержку властями КНР экономики страны

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись ростом в надежде на то, что власти Китая предпримут дополнительные меры по поддержке национальной экономики в свете негативного влияния на нее коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,25%, до 2818,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,48%, до 1678,64 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,42%, до 26786,74 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,02%, до 23319,56 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,36%, до 2165,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,39%, до 6976,1 пункта.

Инвесторы надеются, что в ближайшее время власти Китая объявят меры, направленные на поддержку национальной экономики, которая оказалась под давлением из-за быстрого распространения коронавируса. В начале недели китайский центробанк в рамках поддержки экономики уже предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в январе снизился до 51,8 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя до 52,6 пункта.

Дополнительную поддержку японским рынкам оказало ослабление курса иены к доллару. Так, доллар к иене дорожает до 109,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,51 иены. "Наблюдавшееся ослабление иены к доллару, а также рост на рынках в Гонконге и Шанхае воодушевили инвесторов", - прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на биржах Японии аналитики Okasan Online Securities.