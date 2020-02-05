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Биржи США 4 февраля закрылись в «зеленой зоне» на ослаблении рисков по коронавирусу
07:45 05.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы во вторник на биржах США показали рост на 1,4-2,1% на фоне мер Китая по борьбе с влиянием коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,44%, до 28807,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,10%, до 9467,973 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,50%, до 3297,59 пункта.
Спрос инвесторов на более рисковые активы сохраняется второй день подряд на фоне мер Китая по поддержке экономики страны в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Ситуация представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, перевозок и торговли.
Акции Tesla продолжают стремительный рост, который достиг на закрытии торгов 14%, стоимость бумаг составляет 903 доллара за акцию. Удорожание акций продолжается шестую торговую сессию подряд, с начала недели бумаги выросли в цене на 40%. Ралли связано с сообщением японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном предприятии с Tesla по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем.
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