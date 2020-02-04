Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар стабилизируется 4 февраля после роста на позитивной статистике США
08:44 04.02.2020 |
Курс доллара во вторник утром показывает слабую динамику к иене и евро после роста днем ранее на статистике из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET курс евро к доллару растет до 1,1062 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1058 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 108,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 97,81 пункта.
В понедельник доллар значительно укрепился к иене и евро после того, как данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) показали, что индекс деловой активности в промышленности США в январе поднялся до 50,9% после двух месяцев снижения показателя, что оказалось лучше прогноза аналитиков.
Инвесторы также продолжают оценивать масштабы последствий распространения коронавируса в мире. Принятые китайским ЦБ меры для поддержания экономики страны немного ослабили опасения за его влияние на экономический рост. В частности, центробанк КНР снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий.
"Вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы сдержать эпидемию. Хотя некоторые инвесторы продают рисковые активы, есть также много людей, которые ищут возможности для выгодной покупки", - прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).
Трейдеры также следят за политическими новостями. В центре внимания сейчас американский штат Айова, где начинается процесс выбора кандидата в президенты США от партии демократов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 24,5 коп до 24,8646 грн/$1
|Нацбанк упростил доступ к банковской тайне для силовых структур
|Биржи АТР 4 февраля закрылись ростом в среднем более чем на 1% после распродаж ранее
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 04.02.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.02.20
|Золото продолжает дешеветь 4 февраля на позитивных статданных из США
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink