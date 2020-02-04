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Биржи США 3 февраля закрылись ростом на позитивной статистике и снижении опасений по коронавирусу
07:42 04.02.2020 |
Американские фондовые биржи закрыли торги ростом в понедельник на фоне возросшей уверенности инвесторов в части поддержки экономики КНР по рискам вокруг коронавируса.
Помогла торгам и сильная внутренняя статистика, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 16.20 по Вашингтону (0.20 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,51%, до 28399,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,34%, до 9273,402 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,73%, до 3248,92 пункта.
Переживания рынков по поводу перспектив роста мировой экономики из-за ситуации вокруг коронавируса постепенно ослабевают на новостях из Китая. Ранее ЦБ КНР снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий, соответствующие меры смогут оказать поддержку китайской экономике, второй по величине в мире.
Поддерживают настроения трейдеров и данные статистики по деловой активности в промышленности США. Как сообщил американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе поднялся после двух месяцев снижения и превысил ожидания аналитиков. В отчетном месяце индекс составил 50,9% при прогнозе роста только до 48,5%.
Ранее исследовательская Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в промышленности (PMI) США в январе снизился слабее ожиданий - до 51,9 пункта с 52,4 пункта в декабре, хотя аналитики ожидали уменьшения до уровня предварительной оценки в 51,7 пункта.
Способствует росту и коррекционная динамика. В пятницу американские рынки закрылись снижением на 1,6-2,1% из-за рисков вокруг коронавируса, слабых данных корпоративных отчетностей компаний и негативной статистики.
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