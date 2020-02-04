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Золото дешевеет 3 февраля на мерах ЦБ Китая в связи с коронавирусом
08:31 03.02.2020 |
Стоимость золота снижается в понедельник утром после того, как центральный банк Китая снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex понижается на 2,85 доллара, или на 0,18%, до 1585,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 1,22%, до 17,797 доллара за унцию.
Золото - традиционный "надёжный" актив-убежище, популярный в моменты экономических и прочих пертурбаций, и некоторые инвесторы стали избавляться от него после новости о том, что центральный банк Китая в субботу принял решение о том, что окажет поддержку терпящим убытки из-за коронавируса предприятиям, а также предоставит льготные займы важным организациям.
"Тот факт, что центральный банк Китая оказывает поддержку подвергшимся воздействию вируса, ведет к снижению стоимости золота", - сказал агентству Франс Пресс старший рыночный стратег Axi Trader по АТР Стивен Иннес (Stephen Innes).
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в январе снизился до 51,1 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали снижения показателя только до 51,3 пункта.
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