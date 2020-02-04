Биржи АТР 3 февраля закрылись в основном в минусе на экономических опасениях из-за коронавируса

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов на опасениях того, что распространение коронавируса может нанести серьезный удар по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,7%, до 2746,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 8,4%, до 1609 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 26356,98 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,01%, до 22971,94 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,01%, до 2118,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 1,34%, до 6923,3 пункта.

Лидерами падения стали биржи Китая, которые открылись после продолжительных праздников. В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января. За время новогодних каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся - в 20. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361.

"Ситуация ужасная, и экономике Китая будет нанесен сильный удар", - сказал агентству Франс Пресс старший рыночный стратег Axi Trader по АТР Стивен Иннес (Stephen Innes).

Также инвесторы обратили внимание на статистику из КНР, согласно которой, прибыль промышленных компаний страны в декабре упала на 6,3% в годовом выражении после роста на 5,4% месяцем ранее. Кроме того, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в январе снизился до 51,1 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали снижения показателя только до 51,3 пункта.