Биржи АТР закрылись 31 января без единой динамики на неопределенности вокруг коронавируса

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнонаправленно в пятницу на неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,5%, до 26312,63 пункта, японский индекс Nikkei 225 - вырос на 0,99%, до 23205,18 пункта, южнокорейский KOSPI - опустился на 1,35%, до 2119,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,13%, до 7017,2 пункта.

Торги на биржах Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с национальными праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,45%, до 1756,82 пункта.

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, однако не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой. В то же время заболеваемость продолжает резко расти - по последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

"Хотя я не отрицаю того, что эта вспышка коронавируса может нанести ущерб экономике, я думаю, что она окажет лишь ограниченное и непродолжительное влияние на фондовый рынок Японии", - сказал агентству Рейтер аналитик T.Rowe Price Арчибальд Циганер (Archibald Ciganer).