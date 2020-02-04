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Биржи США 30 января закончили торги в «зеленой зоне» после заявления ВОЗ по коронавирусу
08:00 31.01.2020 |
Биржи США перешли к росту и закончили торги в "зеленой зоне", после того как Всемирная организация здравоохранения объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
На 16.16 по Нью-Йорку (0.16 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,44%, до 28859,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,26%, до 9246,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 3283,60 пункта.
Согласно решению чрезвычайного комитета ВОЗ, озвученному в четверг, распространение нового коронавируса можно остановить, если страны примут меры по раннему распознаванию болезни, изолируют больных и отследят их контакты.
По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболели 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 - в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.
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