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Биржи АТР 30 января закрылись падением на опасениях вокруг коронавируса
11:36 30.01.2020 |
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ощутимым снижением в четверг, при этом падение на бирже Гонконга превысило 2,5% из-за опасений вокруг распространения нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 2,6%, до 26449,13 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,72%, до 22977,75 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,71%, до 2148 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 7008,4 пункта.
Торги на биржах Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с национальными праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,45%, до 1756,82 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказывают свежие данные по распространению нового типа коронавируса. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
"Поток новостей за последние несколько часов был довольно пессимистичным. Отказ от риска продолжается", - сказал агентству Рейтер стратег TD Securities Inc. Прашант Невнаха (Prashant Newnaha).
Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости. Так, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил, что его чистая прибыль в 2019 году упала в два раза по сравнению с 2018 годом, до 21,74 триллиона вон (около 18,5 миллиарда долларов). Акции компании подешевели более чем на 3% по итогам торгов.
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