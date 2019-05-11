Биржи США закрылись в плюсе на оптимизме по продолжению переговоров с Китаем

Основные фондовые индексы США по итогам пятницы выросли на фоне некоторого оптимизма инвесторов по поводу продолжения торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,44%, до 25942,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,8%, до 7916,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 2881,40 пункта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что торговые переговоры с Китаем были конструктивными и откровенными и в зависимости от прогресса в переговорах пошлины на ряд китайских товаров могут быть отменены.

С 10 мая США увеличивают пошлины на ряд китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Китай заявил, что сожалеет в связи с этим решением и вынужден принять ответные меры.

"Несмотря на рост тарифов, прогноз по поводу торговой сделки в обозримом близком будущем остается осторожно оптимистичным", - отметил агентству MarketWatch президент Sevens Report Том Эссей (Tom Essaye).

В пятницу также стало известно о росте потребительских цен в США в апреле на 2% в годовом выражении, в месячном - на 0,3%. Аналитики ожидали, что инфляция в годовом выражении составит в марте 2,1%, а в месячном - 0,4%.