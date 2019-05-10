Рынки акций Азии преимущественно растут 10 мая на ожиданиях переговоров США и КНР

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном проводят торги в пятницу в "зеленой зоне" на ожиданиях, что США и Китай все же возобновят конструктивные торговые переговоры, пишет Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай фактически сорвал торговую сделку между странами. Вашингтон грозил с 10 мая поднять пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с текущих 10% до 25%. Пекин обещал принять ответные меры.

Впрочем, в четверг Д.Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китай "практически не было".

Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу.

Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился менее чем на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 2,8%, Shenzhen Composite - на 3,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,3%

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, как и индийский S&P BSE Sensex с южнокорейским KOSPI. Индонезийский Jakarta Composite снизился на 0,3%.

Котировки акций Takeda Pharmaceutical подскочили на 4% после того, как японская фармкомпания объявила о продаже активов на $5,3 млрд конкурирующим Novartis и Ethicon, чтобы снизить задолженность.

Курсы акций нефтегазовых компаний региона повышаются вслед за ценами на нефть: CNOOC - на 1,5% в Гонконге, Oil Search - на 0,2% в Сиднее, Santos - на 0,4% в Сиднее, Inpex в Токио - на 0,1%.

Бумаги азиатских интернет-компаний преимущественно дорожают, несмотря на разнонаправленную динамику в этом сегменте на Уолл-стрит, в том числе Tencent прибавила более 2%.