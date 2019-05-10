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Биржи США закрылись 9 мая в минусе на ожидании новостей по переговорам с Китаем
07:17 10.05.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили четверг в минусе на фоне заявления президента страны Дональда Трампа по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,54%, до 25828,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,41%, до 7910,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,3%, до 2870,72 пункта.
Трамп в четверг пригрозил обложить дополнительными пошлинами китайские товары общим объемом 325 миллиардов долларов.
"Сейчас (с 10 мая - ред.) мы поднимаем (пошлины) до 25%, это будет 250 миллиардов долларов. А будет 325 миллиардов и 25%. Мы начинаем готовить документы уже сегодня", - сказал он.
Между тем Трамп также заявил, что получил "красивое письмо" от главы КНР, и не исключил достижения каких-либо результатов в ходе переговоров уже в четверг.
Во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.
Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 0,7 миллиарда долларов, или на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 50 миллиардов долларов, тогда как аналитики, прогнозировали рост до 50,2 миллиарда долларов.
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