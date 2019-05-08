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Биржи США 7 мая закрылись снижением на 1,7-2% на опасениях торгового обострения с Китаем
07:52 08.05.2019 |
Фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 2% на фоне опасения роста пошлин на товары из Китая уже на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,79%, до 25965,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,96%, до 7963,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,65%, до 2884,05 пункта.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Он также не исключил введения пошлин на другие товары.
Позже торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров".
Тем не менее, как ожидается, торговые переговоры будут продолжены, и китайская делегация посетит Вашингтон в четверг и пятницу. "Инвесторы идут по гипотетическому пути, проектируя самый негативный сценарий по торговле. Я думаю, еще слишком рано быть настолько пессимистичным, но многие инвесторы такими являются", - приводит агентство MarketWatch слова президента Icon Investments Крэйга Каллахэна (Craig Callahan).
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