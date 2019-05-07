Финансовые новости
- |
- 07.05.19
- |
- 22:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США 6 мая закрылись в минусе на заявлениях Трампа по пошлинам
07:47 07.05.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили понедельник в минусе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,25% - до 26438,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,5%, до 8123,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 2932,47 пункта.
Ранее Трамп заявил о намерении в пятницу повысить пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами.
По мнению отвечающего за расследования в Pepperstone Криса Вестона (Chris Weston), теперь инвесторы будут пристально следить за новостями о возможной отмене визита переговорщика со стороны КНР, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон. "Если визит будет официально отменен, Трампу останется лишь повысить тарифы на товары на 200 миллиардов долларов на 25%", - приводит агентство MarketWatch слова эксперта.
Между тем в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что делегация Китая в настоящее время готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы Трампа по пошлинам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикоррупционный суд возглавила Танасевич: Кто она такая
|Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
|Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 07.05.19
|Евро дешевеет 7 мая после ухудшения прогнозов роста ВВП еврозоны
|Справочный курса гривни вырос на 15,43 коп. до 26,3471 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 07.05.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.05.19
|Остатки средств на корсчетах банков 07.05.19
Это интересно
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
|Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года