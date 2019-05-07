Биржи США 6 мая закрылись в минусе на заявлениях Трампа по пошлинам

Основные фондовые индексы США завершили понедельник в минусе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,25% - до 26438,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,5%, до 8123,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 2932,47 пункта.

Ранее Трамп заявил о намерении в пятницу повысить пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами.

По мнению отвечающего за расследования в Pepperstone Криса Вестона (Chris Weston), теперь инвесторы будут пристально следить за новостями о возможной отмене визита переговорщика со стороны КНР, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон. "Если визит будет официально отменен, Трампу останется лишь повысить тарифы на товары на 200 миллиардов долларов на 25%", - приводит агентство MarketWatch слова эксперта.

Между тем в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что делегация Китая в настоящее время готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы Трампа по пошлинам.