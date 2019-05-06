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NASDAQ обновил рекорд на сильных данных по безработице
06:50 06.05.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили пятницу в плюсе на данных о снижении безработицы до минимума за 50 лет, NASDAQ обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,75% - до 26504,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,58%, до 8164 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 2945,64 пункта.
Безработица в стране с уровня марта в 3,8% опустилась в апреле до 3,6% - минимума с декабря 1969 года. Аналитики ожидали сохранения безработицы на мартовской отметке. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи при прогнозе роста всего в 181 тысячу.
"Это еще один ясный сигнал того, что экономика действительно в хорошем состоянии. Рабочие места - есть, зарплата - есть, прибыль - есть, сдерживание инфляции - есть", - приводит агентство Marketwatch мнение вице-президента финансовой компании E-Trade Майка Левенгарта (Mike Loewengart).
Вместе с тем индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно сократился до 55,5% с мартовских 56,1%, тогда как ожидался рост до 57,2%.
Акции Amazon.com в пятницу прибавили 3,2% на фоне заявления миллиардера Уоррена Баффета о приобретении компанией Berkshire Hathaway акций Amazon.
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