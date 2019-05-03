Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рынки акций Азии озабочены позицией ФРС и сигналами об отсрочке торгового соглашения США и КНР
09:51 03.05.2019 |
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводят торги в пятницу без единой динамики, на рынках преобладают мрачные настроения, поскольку инвесторы удостоверились, что Федеральная резервная система (ФРС) не планирует понижать процентные ставки в ближайшем будущем, пишет MarketWatch.
Кроме того, появились сигналы об очередной отсрочке торгового соглашения между США и Китаем.
Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился на 0,2%.
Биржи Японии остаются закрытыми в связи с 10-дневными празднованиями в честь правления императора Акихито, который отрекся от престола, передав полномочия своему сыну Нарухито с 1 мая. Возобновление торгов ожидается лишь 7 мая.
Торговые площадки материкового Китая в Шанхае и Шэньчжэне не работают 1, 2 и 3 мая в связи с государственными праздниками.
Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился. Индийский S&P BSE Sensex поднялся на 0,2%.
Южнокорейский индекс KOSPI упал на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,4%.
По данным издания Politico, представители Торговой палаты США заявляют, что Китай вряд ли существенно снизит госсубсидии сталелитейной, алюминиевой и других отраслях. Вашингтон утверждает, что эти субсидии дают китайским компаниям несправедливые преимущества.
Вместе с тем, как пишет китайская газета Global Times, и американская, и китайская делегация в целом давали понять, что рано или поздно соглашение будет заключено.
На этой неделе представители США посетили Пекин, на следующей неделе ожидается ответный визит китайских чиновников в Вашингтон.
Как стало известно в пятницу, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Австралии вырос в апреле до 50 пунктов с 49,5 пункта в марте. Значение PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности в соответствующем секторе, ниже 50 пунктов - снижение.
Курсы акций нефтегазовых компаний региона снижаются вслед за ценами на нефть: CNOOC - на 2% в Гонконге, Oil Search и Santos в Сиднее - более чем на 1,3%.
Бумаги азиатских интернет-компаний преимущественно дешевеют вслед за падением в этом сегменте на Уолл-стрит, в том числе Tencent потеряла более 1%.
Между тем на Тайване дорожают акции Taiwan Semiconductor (+2,3%).
Котировки акций железорудной Fortescue Metals выросли на торгах в Австралии на 1,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|2 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 6 млрд гривен
|НБУ продал 2 мая банкам депозитные сертификаты на 11,3 млрд гривен
|Доллар США 3 мая сохраняет вялые колебания в парах с евро и иеной
|26 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $61,4 млн до $227,7 млн
|Рынки акций Азии озабочены позицией ФРС и сигналами об отсрочке торгового соглашения США и КНР
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.05.19
|Владельцы Фортуна-банка через кредитные схемы вывели почти все деньги вкладчиков
Это интересно
|Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально