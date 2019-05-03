Рынки акций Азии озабочены позицией ФРС и сигналами об отсрочке торгового соглашения США и КНР

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводят торги в пятницу без единой динамики, на рынках преобладают мрачные настроения, поскольку инвесторы удостоверились, что Федеральная резервная система (ФРС) не планирует понижать процентные ставки в ближайшем будущем, пишет MarketWatch.

Кроме того, появились сигналы об очередной отсрочке торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился на 0,2%.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с 10-дневными празднованиями в честь правления императора Акихито, который отрекся от престола, передав полномочия своему сыну Нарухито с 1 мая. Возобновление торгов ожидается лишь 7 мая.

Торговые площадки материкового Китая в Шанхае и Шэньчжэне не работают 1, 2 и 3 мая в связи с государственными праздниками.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился. Индийский S&P BSE Sensex поднялся на 0,2%.

Южнокорейский индекс KOSPI упал на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,4%.

По данным издания Politico, представители Торговой палаты США заявляют, что Китай вряд ли существенно снизит госсубсидии сталелитейной, алюминиевой и других отраслях. Вашингтон утверждает, что эти субсидии дают китайским компаниям несправедливые преимущества.

Вместе с тем, как пишет китайская газета Global Times, и американская, и китайская делегация в целом давали понять, что рано или поздно соглашение будет заключено.

На этой неделе представители США посетили Пекин, на следующей неделе ожидается ответный визит китайских чиновников в Вашингтон.

Как стало известно в пятницу, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Австралии вырос в апреле до 50 пунктов с 49,5 пункта в марте. Значение PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности в соответствующем секторе, ниже 50 пунктов - снижение.

Курсы акций нефтегазовых компаний региона снижаются вслед за ценами на нефть: CNOOC - на 2% в Гонконге, Oil Search и Santos в Сиднее - более чем на 1,3%.

Бумаги азиатских интернет-компаний преимущественно дешевеют вслед за падением в этом сегменте на Уолл-стрит, в том числе Tencent потеряла более 1%.

Между тем на Тайване дорожают акции Taiwan Semiconductor (+2,3%).

Котировки акций железорудной Fortescue Metals выросли на торгах в Австралии на 1,5%.

