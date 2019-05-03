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Биржи США закрылись 2 мая в минусе после комментариев Федрезерва
07:55 03.05.2019 |
Основные фондовые индексы США в четверг снизились после комментариев главы Федрезерва днем ранее, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,46% - до 26307,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,16%, до 8036,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 2917,52 пункта.
В среду вечером Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. При этом регулятор отметил, что годовая инфляция в США остается ниже целевых 2%. После встречи глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что влияющие на инфляцию факторы могут быть временными, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении.
После пресс-конференции Пауэлла "инвесторы остались на рынке без какого-либо значимого позитивного катализатора", отметил агентству MarketWatch президент Sevens Report Том Эссей (Tom Essaye).
Инвесторы продолжают следить за корпоративными отчетами. Так, акции DowDuPont потеряли по итогам четверга 6,73% после публикации данных о снижении доходов и продаж компаний. Бумаги Caterpillar подешевели на 2,16% на сообщении компании о росте квартальных дивидендов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 апреля, осталось на уровне предыдущей недели в 230 тысяч. Аналитики при этом ожидали снижения показателя до 220 тысяч.
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