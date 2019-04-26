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Биржи АТР 26 апреля в основном снижаются вслед за рынками США
08:33 26.04.2019 |
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за распродажами на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,78% - до 3099,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 1671,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,11% - до 29583,67 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,64%, до 2176,65 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,68% - до 22156,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,03%, до 6383,8 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам четверга преимущественно снизились на фоне квартальных отчетов американских компаний. Снижение индекса Dow Jones достигло 0,5%.
Дополнительное давление на настроения инвесторов в Японии оказывает внутренняя статистика. Так, согласно официальным данным безработица в стране с учетом сезонных колебаний в марте выросла до 2,5% с 2,3% в феврале. Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста безработицы до 2,4%. Кроме того, объем промышленного производства в стране снизился в марте на 0,9% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста на 0,1%.
Аналитики Okasan Online, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, называют снижение индекса Dow Jones в Нью-Йорке одним из основных факторов, который уводит вниз японские биржи.
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