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Биржи США закрылись 25 апреля преимущественно в минусе на фоне отчетов корпораций
07:43 26.04.2019 |
Основные фондовые индексы США по итогам четверга преимущественно снизились на фоне квартальных отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,21%, до 8118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 завершил день в минусе на 0,04%, составив 2926,17 пункта. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,51%, до 26462,08 пункта.
Акции Facebook Inc подскочили на 5,85% после того, как социальная сеть отчиталась о сокращении своей прибыли по итогам первого квартала 2019 года на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,43 миллиарда долларов.
Microsoft Corp прибавила 3,43% после того, как компания-разработчик сообщила о росте выручки на 14%, до 30,6 миллиарда долларов, а квартальной прибыли - на 19%, до 8,8 миллиарда долларов. По итогам среды капитализация Microsoft ненадолго достигла 1 триллиона долларов, однако завершили торги на отметке в 959,1 миллиарда долларов.
Между тем, хуже прогнозов оказались данные 3M Company (рост чистой прибыли на 4,6%, до 1,13 миллиарда долларов), а также United Parcel Service (снижение прибыли на 17%, до 1,1 миллиарда долларов).
"Что касается прибылей, это была хорошая неделя, но с такими низкими ожиданиями превзошедшие прогнозы компании не были вознаграждены так же мощно, как те, которые не оправдали их - наказаны", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега TD Ameritrade Джей-Джея Кинахана (JJ Kinahan).
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