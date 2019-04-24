Профучастники фондового рынка могут не публиковать отчетность в печатных изданиях, - НКЦБФР

Профессиональные участники фондового рынка могут не публиковать в печатных изданиях годовую финансовую отчетность и аудиторское заключение.

Об этом сообщил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тарабакин, передают Українські Новини.

Профучастники могут не публиковать отчетность, поскольку вступила в силу последняя редакция закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Тарабакин уверяет, что НКЦБФР уже привела все свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом, но они до сих пор находятся на разных стадиях согласования с министерствами и ведомствами, поэтому пока не вступили в силу.

Несмотря на это, профессиональные участники фондового рынка должны руководствоваться нормами закона прежде всего, поскольку он имеет высший приоритет над нормативно-правовыми актами каких-либо ведомств, в том числе НКЦБФР.

Как сообщали Українські Новини, в марте текущего года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку констатировала масштабные ошибки и недостатки в финансовой отчетности профессиональных участников фондового рынка.