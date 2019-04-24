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Биржи АТР 24 апреля в основном снижаются на торговой неопределенности и корпоративных новостях
08:28 24.04.2019 |
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности перед новыми раундами торговых переговоров США и Китая, а также на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,92% - до 3169,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1720,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,85% - до 29709,45 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,25%, до 2192,67 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,4% - до 22170,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,89% - на отметке 6375,6 пункта.
Белый дом сообщил в среду, что новые раунды переговоров США и Китая по торговле пройдут 30 апреля и 8 мая. США на переговорах будут представлять торговый представитель стране Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а Китай - вице-премьер Лю Хэ. Инвесторы предпочитают воздержаться от покупок на рынках перед началом переговоров.
В то же время участники торгов обратили внимание на сообщения японских СМИ о том, что автопроизводитель Nissan Motor готовится резко понизить прогноз по прибыли за 2018-2019 финансовый год, который завершился в марте. Публикация прогноза ожидается на этой неделе. Отчетность автопроизводиля за указанный период будет опубликована 14 мая. Акции компании дешевеют более чем на 3% на бирже в Японии.
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