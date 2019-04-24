Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили 23 апреля рекордами на отчетах компаний

Основные фондовые индексы США завершили вторник уверенным ростом после публикации финансовых отчетов крупных компаний и статистики по рынку жилья, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,55%, до 26656,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,32%, до 8120,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 2933,68 пункта.

Чистая прибыль Twitter выросла за первый квартал 2019 года более чем в три раза в годовом выражении, число активных пользователей увеличилось на 9 миллионов человек (+2,8%) в квартальном выражении - до 330 миллионов человек в месяц. Акции компании подскочили в цене на 15,62%.

Coca-Cola также отчиталась о росте прибыли в первом квартале - на 23%, до 1,678 миллиарда долларов. Бумаги производителя напитков дорожают на 1,71%.

Procter & Gamble сообщила о росте прибыли акционеров за третий квартал финансового года на 9%, до 2,745 миллиарда долларов Выручка компании выросла на 1%, до 16,462 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 16,35 миллиарда долларов. Между тем акции компании снизились на 2,68%.

Кроме того, во вторник стало известно, что продажи новых домов в США в марте выросли на 4,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 692 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя.

"В целом (корпоративные) результаты свидетельствуют об улучшении состояния мировой экономики, в особенности по части дорогостоящих товаров как со стороны расходов потребителей, так и промышленности, что поддерживает интерес инвесторов к циклическим секторам, таким как потребительский рынок, промышленность, коммуникации и технологии", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешински (Colin Cieszynski).