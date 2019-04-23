В апреле объем торгов на ПФТС увеличился на 50% до 9,1 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

В апреле 2019 на бирже было заключено 1 882 биржевых контрактов на общую сумму 913,9 млн гривен, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

С начала 2019 года заключено 5 039 договоров на общую сумму 33 289,21 млн гривен.

Традиционно наибольший объем биржевых контрактов был зафиксирован среди государственных облигаций - 8 112,33 млн гривен (+ 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018).

Индекс ПФТС за отчетный период вырос на 2,75% до уровня 5 573,77 пункта.

Участники ПФТС в прошлом месяце заключили контракты с 75 выпусками ценных бумаг (государственные облигации - 44, акции - 20 корпоративные облигации - 9, ценные бумаги институтов совместного инвестирования - 2).

Среди 44 выпусков ОВГЗ, с которыми были заключены контракты, по 31 выпускам погашение ожидается в ближайший год и только по двум выпускам выполнение обязательств состоится через три года.

Лидерами по объемам заключенных биржевых контрактов по итогам апреля в существующих сегментах стали: государственные облигации, погашение которых состоится 12 июня 2019; облигации Таскомбанка серии Е; акции ПАО «Центрэнерго».

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 31 марта 2019 к торгам на ПФТС было допущено 492 ценных бумаг, из которых 228 находились в листинге.

В биржевом списке ПФТС находились 215 выпусков внутренних государственных облигаций, 3 выпуска - внешних облигаций, 54 выпусков корпоративных облигаций, 187 акций, 27 ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 5 выпусков муниципальных облигаций и 1 государственный дериватив.

По состоянию на 31 марта членами ПФТС были 62 торговца ценными бумагами.