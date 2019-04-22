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Биржи АТР в основном снижаются 22 апреля после предыдущего роста
08:48 22.04.2019 |
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются после роста в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. При этом объем торгов по-прежнему невысок, - ряд рынков региона остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,76% - до 3225,4 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,29%, до 1757,23 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,08%, до 2212,07 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,52% - до 22205,84 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в понедельник. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга опустился на 0,54% - до 29963,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05% - до 6259,8 пунктов.
В понедельник на рынках региона преимущественно отмечается коррекция после роста в конце прошлой недели.
На настроения японских инвесторов определенное влияние оказывают ожидания длинных выходных. В Японии 1 мая появится новый император. Им станет нынешний принц Нарухито. По этому поводу в стране будут 10-дневные выходные. Действующий император Японии Акихито станет первым за последние 200 лет японским императором, который при жизни оставит трон и передаст его по наследству.
Стратег Daiwa Securities Хидеюки Исигуро (Hideyuki Ishiguro), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что в понедельник отмечается "недостаток новых факторов, которые могли бы указать рынкам дальнейшую динамику".
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