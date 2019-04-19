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Биржи АТР 19 апреля изменяются разнонаправленно при сниженном объеме торгов
08:47 19.04.2019 |
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу изменяются разнонаправленно, при этом объем торгов невысок, т.к. ряд рынков региона закрыты в связи со Страстной пятницей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% - до 3247,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1759,95 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,24% - до 2219,95 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 0,51% - до 22202,47 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга опустился на 0,54% - до 29963,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05% - до 6259,8 пунктов.
Участники азиатских торгов обратили внимание на позитивную динамику бирж ША, которые завершии четверг в плюсе на фоне внутренней статистики. В пятницу биржи США также будут закрыты в связи со Страстной пятницей.
Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводи агентство Франс Пресс, связывают рост на биржах Японии именно с подъемом на рынках США и Европы днем ранее.
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