Биржи США закрылись 18 апреля в плюсе перед праздниками

Основные фондовые индексы США завершили четверг в плюсе на фоне неоднозначной статистики перед длинными выходными, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,42%, до 26559,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,02%, до 7998,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2905,03 пункта.

Объем розничных продаж в стране в марте вырос на 1,6% к февралю при прогнозе роста на 0,9%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в марте вырос на 1,2% по сравнению с февралем.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 13 апреля обновило минимум с 1969 года, снизившись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 192 тысяч. Эксперты ожидали роста числа заявок до 205 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 196 тысяч.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле, по предварительной оценке, неожиданно сократился. При этом индексы деловой активности в промышленности для Германии и Франции оказались хуже ожиданий экспертов.

"Много хороших новостей уже учтены рынком в цене акций, так что инвесторы пока в поиске очередного катализатора роста", - констатировал агентству MarketWatch Майкл Арон (Michael Arone), старший инвестстратег State Street Global Advisors.

Инвесторы обратили внимание на заявление генпрокурор США Ричарда Барра, подтвердившего в четверг, что сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году не было. При этом он поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс", которые Москва категорически отрицает.

В пятницу биржи США будут закрыты в связи с Великой (Страстной) пятницей.