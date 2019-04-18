Финансовые новости
- |
- 18.04.19
- |
- 09:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США закрылись в минусе на снижении акций компаний здравоохранения
07:47 18.04.2019 |
Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне падения акции компаний сектора здравоохранения, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,01%, до 26449,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,05%, до 7996,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2900,45 пункта. При этом индексы открыли торги в среду в плюсе, затем ушли в минус.
Индекс компаний сектора здравоохранения при этом снизился на 2,9% на фоне опасений участников рынка потенциальных изменений в политике здравоохранения.
Ранее индексы росли благодаря статистике из Китая, ВВП которого в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,3%.
По данным министерства торговли США, дефицит торгового баланса в стране в феврале сократился - на 1,8 миллиарда долларов, или на 3,4% по сравнению с показателем января, до 49,4 миллиарда долларов. При этом дефицит торговли с Китаем резко сократился на 28,2%, до 24,8 миллиарда долларов на фоне существенного падения импорта.
ФРС в среду сообщила о сохранении прогнозов по развитию американской экономики, регулятор по-прежнему ожидает рост "слабыми или умеренными темпами". При этом компании в некоторых округах США продолжают сообщать о том, что торговая неопределенность сказывается на активности в производственном секторе.
"Через неделю будет опубликована основная масса отчетов, так что сейчас на паузе", - отметил агентству MarketWatch старший портфельный менеджер Russell Investments Кевин Дивни (Kevin Divney).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Команде Зеленского не известно о сотрудничестве с американскими лоббистами из Signal Group
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные распродажи завершились 17 апреля небольшим ростом курса доллара
|Бывший глава «Нафтогаза» Дубина оказался в команде Зеленского
|На кого будет работать Высший совет правосудия после выборов
|Взятка Крючкова. Сможет ли ГБР посадить Сытника
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича
|Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание российских денег – СМИ
|Евро слабо дорожает к доллару перед статистикой из еврозоны
|Золото дешевеет 18 апреля на ослаблении опасений за мировую экономику
|Биржи АТР снижаются 18 апреля вслед за рынками США
|Биржи США закрылись в минусе на снижении акций компаний здравоохранения
Это интересно
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID
|Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом
|Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30
|Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade