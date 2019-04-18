Биржи США закрылись в минусе на снижении акций компаний здравоохранения

Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне падения акции компаний сектора здравоохранения, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,01%, до 26449,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,05%, до 7996,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2900,45 пункта. При этом индексы открыли торги в среду в плюсе, затем ушли в минус.

Индекс компаний сектора здравоохранения при этом снизился на 2,9% на фоне опасений участников рынка потенциальных изменений в политике здравоохранения.

Ранее индексы росли благодаря статистике из Китая, ВВП которого в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,3%.

По данным министерства торговли США, дефицит торгового баланса в стране в феврале сократился - на 1,8 миллиарда долларов, или на 3,4% по сравнению с показателем января, до 49,4 миллиарда долларов. При этом дефицит торговли с Китаем резко сократился на 28,2%, до 24,8 миллиарда долларов на фоне существенного падения импорта.

ФРС в среду сообщила о сохранении прогнозов по развитию американской экономики, регулятор по-прежнему ожидает рост "слабыми или умеренными темпами". При этом компании в некоторых округах США продолжают сообщать о том, что торговая неопределенность сказывается на активности в производственном секторе.

"Через неделю будет опубликована основная масса отчетов, так что сейчас на паузе", - отметил агентству MarketWatch старший портфельный менеджер Russell Investments Кевин Дивни (Kevin Divney).