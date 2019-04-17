Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 11% до 50,98 млрд гривен в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (46,1 млрд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

По результатам торгов на организованном рынке в январе-феврале 2019 объем биржевых контрактов с ценными бумагами составил 50,98 млрд гривен.

В течение января-февраля 2019 по сравнению с данными аналогичного периода 2018 объем биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли увеличился на 11% (январь-февраль 2018 - 46,1 млрд гривен).

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в январе-феврале 2019 года, составил 6,5 млрд гривен, что больше на 915 млн гривен по сравнению с соответствующим периодом 2018 (5,6 млд гривен).

В течение января-февраля 2019 комиссией зарегистрировано 10 выпусков акций на сумму 681,3 млн гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 объем зарегистрированных выпусков акций увеличился на 164 млн гривен.

Комиссией в течение января-февраля 2019 зарегистрировано 15 выпусков облигаций предприятий на сумму 1,7 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий увеличился на 200 млн гривен.

В течение января-февраля 2019 комиссия не зарегистрировано выпуски опционных сертификатов.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 26,8% до 260,9 млрд гривен в 2018 году в сравнении с 2017 годом (205,8 млрд гривен).