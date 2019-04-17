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Биржи США выросли 16 апреля на отчетах компаний
08:00 17.04.2019 |
Основные фондовые индексы США во вторник выросли на фоне корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,26%, до 26452,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,3%, до 8000,23 пункта индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,05%, до 2907,06 пункта.
Ранее во вторник Johnson & Johnson отчиталась о скорректированной чистой прибыли за квартал в 2,1 доллара на акцию против 2,06 доллара годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали индикатор на уровне 2,04 доллара.
Крупнейшая компания США по медицинскому страхованию UnitedHealth Group также побила прогнозы по прибыли за квартал и повысила прогноз по прибыли за год.
Bank of America сообщила о квартальной прибыли в 0,71 доллара на акцию против 0,63 доллара в первом квартале прошлого года, прибыль на акцию ожидалась на уровне в 0,66 доллара.
"Рынок полностью сфокусирован на прибылях. Компании перед стартом сезона значительно снизили свои прогнозы, и теперь мы понимаем, что они хорошо поработали, чтобы превысить эту пониженную планку", - приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестспециалиста North Star Investment Management. Эрика Каби (Eric Kuby).
Между тем объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,1% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
Индекс рынка жилья NAHB в апреле вырос до максимума за шесть месяцев, составив 63 пункта по сравнению с 62 пунктами месяцем ранее.
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