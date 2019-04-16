Биржи АТР растут 16 апреля на ослаблении торговых опасений

Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на фоне ослабления опасений относительно торгового конфликта Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,11% - до 3213,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 1729,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 29999,07 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% - до 2243,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 6272,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,19%, поднимаясь до 22209,73 пункта.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торгового соглашения, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина. Пекин предоставляет субсидии и налоговые льготы государственным фирмам и отраслям, которые считаются стратегически важными для долгосрочного развития страны.

Кроме того, в минувшие выходные глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров.

Дополнительным фактором поддержки рынков служит ослабление опасений за перспективы экономики Китая и мира в целом после того, как последние статданные из разных стран указали на улучшение ситуации в экономике. "Фондовые рынки сталкиваются с некоторыми препятствиями после недавнего роста. Тем не менее, относительно хорошую поддержку настроениям на рынках оказывают недавние хорошие показатели из Китая, которые способствовали тому, что рынки скорректировали свои взгляды на мировую экономику", - приводит агентство мнение старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы (Masahiro Ichikawa).