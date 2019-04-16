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Биржи США закрылись 15 апреля в минусе на отчетах банков
07:50 16.04.2019 |
Основные фондовые индексы США в понедельник снизились после оказавшегося хуже прогнозов отчета банка Goldman Sachs Group Inc., свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,12%, до 26381,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,15%, до 7972,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2904,22 пункта.
Goldman Sachs Group Inc. сообщил о снижении чистой прибыли в первом квартале 2019 года на 20%, до 2,182 миллиарда долларов, или 5,71 доллара на акцию против 6,95 доллара годом ранее. Акции банка рухнули на 3,84%.
Позднее отчитался о своих финансовых показателях Citi, сообщивший о росте квартальной прибыли на 2% - до 4,71 миллиарда долларов, или 1,87 доллара на акцию против 1,68 доллара годом ранее, показатель ожидался на уровне в 1,8 доллара. Бумаги банка подешевели на 0,07%.
Кроме того, в понедельник агентство Рейтер сообщило, что торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торгового соглашения, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина. Пекин предоставляет субсидии и налоговые льготы государственным фирмам и отраслям, которые считаются стратегически важными для долгосрочного развития страны.
Также Еврокомиссия заявила, что готова начать переговоры с США для создания соглашения о снятии пошлин на промышленные товары, но даты пока нет, она зависит от США.
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