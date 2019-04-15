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Биржи АТР 15 апреля закрылись без единой динамики в ожидании статистики из КНР
12:36 15.04.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника смешанной динамикой в ожидании статистики во ВВП КНР, которая будет опубликована на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,34%, до 3177,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1723,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,33%, до 29810,72 пункта, южнокорейский KOSPI - прибавил 0,42%, поднявшись до 2242,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,002%, до отметки в 6251,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,37%, до 22169,11 пункта.
Старший рыночный стратег Daiwa Securities Шуджи Хосои (Shuji Hosoi), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что на текущей неделе внимание рынков будет приковано к торговым переговорам между Японией и США, а также китайским макроэкономическим показателям, включая данные по росту ВВП страны в первом квартале, которые должны быть опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют, что экономика Поднебесной выросла на 1,4% в квартальном исчислении и на 6,3% - в годовом, что означает замедление роста по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.
При этом поддержку рынкам оказали заявления главы минфина США Стивена Мнучина относительно торговых переговоров США и Китая. По его словам, стороны приближаются к финальной стадии переговоров. Трейдеры надеются, что в торговой войне между двумя крупнейшими мировыми экономиками вскоре будет поставлена точка.
Трейдеры в Азии также обратили внимание, что основные фондовые индексы США завершили торги пятницы ростом на 0,4-1,6% на фоне хорошего старта сезона корпоративной отчетности в стране, что подтверждает ее стабильное состояние.
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