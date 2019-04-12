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Биржи США закрылись 11 апреля преимущественно в «красной» зоне перед сезоном отчетностей
07:55 12.04.2019 |
Основные фондовые индексы США по итогам четверга преимущественно снизились на фоне отсутствия катализаторов роста перед стартом сезона отчетов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,05%, до 26143,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,21%, до 7947,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на уровне открытия - 2888,32 пункта.
Американские компании начнут публиковать отчеты о финансовых результатах за первый квартал в пятницу - сезон откроют крупнейшие банки JPMorgan Chase&Co и Wells Fargo&Co. При этом многие аналитики настроены довольно пессимистично, прогнозируя, что квартал станет наихудшим для компаний за несколько последних лет.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 апреля неожиданно сократилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 196 тысяч, обновив минимум с 1969 года. Аналитики ожидали роста показателя до 211 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 202 тысячи.
В четверг также стало известно, что координаторы китайско-американских торговых консультаций провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили остающиеся между двумя сторонами нерешенные вопросы. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что делегации двух стран будут поддерживать тесный контакт и продолжать переговоры.
По мнению некоторых инвесторов, несмотря на хорошие новости по рынку труда и переговорам с Китаем, сдерживающим фактором остается тот факт, что индекс S&P 500 с начала года уже прибавил более 15%. "Мы прогнозируем небольшой рост от нынешних уровней до конца года, но ожидаем некоторую волатильность на фоне отчетов", - сказала Линдси Белл (Lindsey Bell), инвестиционный стратег CFRA Research агентству MarketWatch.
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