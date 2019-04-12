Биржи США закрылись 11 апреля преимущественно в «красной» зоне перед сезоном отчетностей

Основные фондовые индексы США по итогам четверга преимущественно снизились на фоне отсутствия катализаторов роста перед стартом сезона отчетов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,05%, до 26143,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,21%, до 7947,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на уровне открытия - 2888,32 пункта.

Американские компании начнут публиковать отчеты о финансовых результатах за первый квартал в пятницу - сезон откроют крупнейшие банки JPMorgan Chase&Co и Wells Fargo&Co. При этом многие аналитики настроены довольно пессимистично, прогнозируя, что квартал станет наихудшим для компаний за несколько последних лет.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 апреля неожиданно сократилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 196 тысяч, обновив минимум с 1969 года. Аналитики ожидали роста показателя до 211 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 202 тысячи.

В четверг также стало известно, что координаторы китайско-американских торговых консультаций провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили остающиеся между двумя сторонами нерешенные вопросы. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что делегации двух стран будут поддерживать тесный контакт и продолжать переговоры.

По мнению некоторых инвесторов, несмотря на хорошие новости по рынку труда и переговорам с Китаем, сдерживающим фактором остается тот факт, что индекс S&P 500 с начала года уже прибавил более 15%. "Мы прогнозируем небольшой рост от нынешних уровней до конца года, но ожидаем некоторую волатильность на фоне отчетов", - сказала Линдси Белл (Lindsey Bell), инвестиционный стратег CFRA Research агентству MarketWatch.