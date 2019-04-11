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Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС
07:54 11.04.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили торги среды в плюсе на фоне публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03%, до 26157,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,69%, до 7964,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2888,21 пункта.
Члены комитета по открытым рынкам ФРС США 19-20 марта согласились с тем, что с учетом экономической ситуации нет необходимости менять уровень ключевой ставки до конца текущего года, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.
"Большинство участников предположили, что изменение экономического прогноза и рисков прогноза, скорее всего, послужат основанием того, чтобы оставить целевой диапазон ставки неизменным до конца года", - говорится в документе.
Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в марте составила 1,9% при прогнозе в 1,8%, в месячном выражении показатель составил 0,4%, индикатор ожидался на уровне в 0,3%.
"Более сильный рост потребительских цен - в 0,4% в месячном выражении, который поднял инфляцию до 1,9% с 1,5%, в основном был связан с отскоком цен на бензин", - объяснил агентству MarketWatch старший экономист Capital Economics в США Эндрю Хантер (Andrew Hunter).
Также участники рынка ждут сезона отчетов американских компаний, который должен стартовать в эту пятницу.
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