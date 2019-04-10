Финансовые новости
- |
- 10.04.19
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США 9 апреля закрылись в минусе на заявлениях по пошлинам на товары из ЕС
07:41 10.04.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили вторник в минусе, S&P 500 прервал восьмидневный рост в ожидании старта сезона отчетностей и заявлений по поводу новых пошлин на товары из ЕС, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,72%, до 26150,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,56%, до 7909,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 2878,20 пункта.
В пятницу свои финансовые показатели за первый квартал 2019 года раскроют J.P. Morgan Chase & Co и Wells Fargo, в последующие дни - Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America. Аналитики при этом ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P 500 по итогам квартала опустилась на 2,3% с уровня прошлого года.
Ранее во вторник офис торгового представителя США сообщил, что Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее президент страны Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.
По мнению аналитика Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karen Cavanaugh), основным фактором, влияющим на торги во вторник, стало заявление по тарифам. "Мы в информационном вакууме перед сезоном отчетов, так что любая маленькая вещь может повлиять на рынки до тех пор, пока не появится что-то весомое", - сказала она агентству MarketWatch.
Кроме того, МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП - на 0,2 процентного пункта, до 3,3% из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Был понижен и прогноз роста ВВП США на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 2,3% ввиду ряда внутренних и внешних экономических факторов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ
|МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП
|Кабмин получил проект указа Президента об увольнении Одесского губернатора Степанова и рассмотрит его 10 апреля
|ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 9 апреля банкам депозитные сертификаты на 23,3 млрд гривен
|8 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $112,7 млн до $198,9 млн
|Доллар США 10 апреля продолжает дешеветь третьи торги подряд
|Цена золота коррекционно снижается 10 апреля после роста до максимума за две недели
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.04.19
|Биржи АТР торгуются 10 апреля разнонаправленно на фоне снижения Уолл-стрит
Это интересно
|Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей
|Google объявила о роспуске совета по этике ИИ
|Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли
|Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели
|Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G
|Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen
|Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone