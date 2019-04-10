Биржи США 9 апреля закрылись в минусе на заявлениях по пошлинам на товары из ЕС

Основные фондовые индексы США завершили вторник в минусе, S&P 500 прервал восьмидневный рост в ожидании старта сезона отчетностей и заявлений по поводу новых пошлин на товары из ЕС, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,72%, до 26150,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,56%, до 7909,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 2878,20 пункта.

В пятницу свои финансовые показатели за первый квартал 2019 года раскроют J.P. Morgan Chase & Co и Wells Fargo, в последующие дни - Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America. Аналитики при этом ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P 500 по итогам квартала опустилась на 2,3% с уровня прошлого года.

Ранее во вторник офис торгового представителя США сообщил, что Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее президент страны Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.

По мнению аналитика Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karen Cavanaugh), основным фактором, влияющим на торги во вторник, стало заявление по тарифам. "Мы в информационном вакууме перед сезоном отчетов, так что любая маленькая вещь может повлиять на рынки до тех пор, пока не появится что-то весомое", - сказала она агентству MarketWatch.

Кроме того, МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП - на 0,2 процентного пункта, до 3,3% из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Был понижен и прогноз роста ВВП США на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 2,3% ввиду ряда внутренних и внешних экономических факторов.