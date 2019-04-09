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Биржи АТР в основном растут 9 апреля в ожидании торговых переговоров Китая и ЕС
08:34 09.04.2019 |
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются в основном с положительной динамикой в ожидании торговых переговоров ЕС и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3249,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1781,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,31% - до 30169,32 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,12% - до 2213,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,04%, до 6218,9 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,1%, до 21789,18 пункта.
Инвесторы ожидают переговоров руководства институтов ЕС и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, которые состоятся во вторник в Брюсселе. Стороны планируют обсудить торговые отношения, инвестиционное взаимодействие, кибербезопасность, проблемы мировой торговли, а также ключевые внешнеполитические вопросы, включая РФ, Иран и КНДР.
"Сейчас рынок по сути находится в режиме ожидания. Он ждёт следующего катализатора, который, как мы надеемся, приведёт к дальнейшему росту индексов", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Rakuten Securities Ника Твидейла (Nick Twidale). При этом эксперт отметил, что переговоры Китая и ЕС, как и новые сообщения по торговым отношениям Китая и США, могут повысить волатильность азиатских фондовых индексов.
Позитив вокруг американо-китайских торговых переговоров продолжает поддерживать рынки. В ночь на субботу Белый дом по итогам последних торговых консультаций заявил, что США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам. При этом отмечалось, что Соединенные Штаты и Китай провели продуктивные встречи и достигли успехов во многих ключевых вопросах.
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