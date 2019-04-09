Биржи США закрылись 8 апреля разнонаправленно в ожидании сезона отчетов

Фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне опасений инвесторов по поводу предстоящего сезона отчетностей, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,32%, до 26341,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7953,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,1%, до 2895,77 пункта.

Многие инвесторы опасаются, что этот сезон отчетов станет самым слабым за последние годы на фоне пересмотра рядом компаний своих прогнозов по прибыли на 2019 год. В пятницу свои финансовые показатели за первый квартал 2019 года раскроют J.P. Morgan Chase & Co и Wells Fargo.

"Прибыли сектора S&P 500, как ожидается, снизятся за квартал на 4% по сравнению с прошлым годом, это будет первое такое снижение со второго квартала 2016 года", - приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестспециалиста Avalon Advisors Билла Стоуна (Bill Stone).

В понедельник также стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 0,5%, тогда как эксперты ожидали снижения на 0,6%.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за новостями по торговым отношениям с Китаем. В ночь на субботу Белый дом по итогам последних торговых консультаций заявил, что США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам. При этом отмечалось, что Соединенные Штаты и Китай провели продуктивные встречи и достигли успехов во многих ключевых вопросах.