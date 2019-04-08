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Биржи АТР 8 апреля изменяются разнонаправленно на статистике из США
08:47 08.04.2019 |
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику на фоне статданных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% - до 3243,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 1765,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,29% - до 30022,75 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,02% - до 2209,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,57%, до 6216,4 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,17%, до 21769,03 пункта.
Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничную статистику из США, согласно которой безработица в стране в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч. Почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и на 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.
По мнению аналитика Deutsche Bank Алана Раскина (Alan Ruskin), слова которого приводит агентство Рейтер, статистика из США говорит о достаточно устойчивом состоянии экономики, и ожидать снижения ставки Федрезерва в ближайшее время не стоит. При этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ФРС должна понизить базовую процентную ставку.
Теперь инвесторы ждут протокола мартовского заседания ФРС США, который будет опубликован в среду. В марте ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и объявила, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году, хотя в декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два.
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