Биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США

Биржи Японии, Австралии и Южной Кореи преимущественно растут в пятницу вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с национальным праздником.

По состоянию на 8.39 EET южнокорейский KOSPI поднимался на 0,05% - до 2207,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,23%, до 21775,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,83% - на уровне 6181,3 пункта.

Фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,94% - до 3246,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 1780,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17% - до 29936,32 пункта.

Участники азиатских торгов в пятницу реагируют на позитив из США. Индексы Уолл-стрит закрылись в четверг в основном в зеленой зоне в ожидании новостей по торговым переговорам Вашингтона и Пекина. Дополнительную поддержку японскому рынку оказывает ослабление курса иены к доллару, которое является положительным фактором для японских экспортеров. Курс доллара к иене растет до 111,7 иены за доллар со 111,65 иены на предыдущем закрытии.

"Японский рынок акций будет оставаться стабильным, учитывая ослабление иены к доллару, а также рост индекса Dow Jones по итогам торгов", - приводит агентство Франс Пресс прогноз аналитиков Okasan Online Securities.