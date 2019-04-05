Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США
09:08 05.04.2019 |
Биржи Японии, Австралии и Южной Кореи преимущественно растут в пятницу вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с национальным праздником.
По состоянию на 8.39 EET южнокорейский KOSPI поднимался на 0,05% - до 2207,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,23%, до 21775,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,83% - на уровне 6181,3 пункта.
Фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,94% - до 3246,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 1780,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17% - до 29936,32 пункта.
Участники азиатских торгов в пятницу реагируют на позитив из США. Индексы Уолл-стрит закрылись в четверг в основном в зеленой зоне в ожидании новостей по торговым переговорам Вашингтона и Пекина. Дополнительную поддержку японскому рынку оказывает ослабление курса иены к доллару, которое является положительным фактором для японских экспортеров. Курс доллара к иене растет до 111,7 иены за доллар со 111,65 иены на предыдущем закрытии.
"Японский рынок акций будет оставаться стабильным, учитывая ослабление иены к доллару, а также рост индекса Dow Jones по итогам торгов", - приводит агентство Франс Пресс прогноз аналитиков Okasan Online Securities.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную
|Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
|Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
|Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар незначительно снижается к евро 5 апреля в ожидании статданных из США
|SEC представила новое руководство для оценки правового статуса криптовалютных токенов
|Золото 5 апреля стабильно в цене в ожидании статистики из США
|Биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США
|Биржи США 4 апреля не продемонстрировали единой динамики на фоне переговоров с США
|Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную
Это интересно
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
|Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально