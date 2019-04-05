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Биржи США 4 апреля не продемонстрировали единой динамики на фоне переговоров с США
07:47 05.04.2019 |
Основные фондовые индексы США в четверг не продемонстрировали единой динамики - инвесторы продолжают следить за новостями пол торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,64%, до 26384,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,05%, до 7891,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,21%, до 2879,39 пункта.
Ранее в четверг вице-премьер Китая Лю Хэ прибыл в США во главе китайской делегации для проведения девятого раунда китайско-американских консультаций с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов страны Стивеном Мнучином.
Акции компании Tesla рухнули на 8,23% после данных о снижении поставок и производства электромобилей и новостей по суду с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американский судья в четверг постановил, что Маск и представители SEC должны в ближайшие две недели попробовать урегулировать претензии регулятора к главе Tesla. Комиссия требует привлечь Маска a к ответственности за нарушение судебного соглашения из-за его поста в Twitter о планах по производству автомобилей Tesla в этом году.
Также компания сообщила о квартальном снижении производства и поставок электромобилей в первом квартале 2019 года. Так, сильнее снизились поставки - до 63 тысяч машин, или на 30,5% в квартальном исчислении, при этом в годовом выражении показатель вырос в 2,1 раза. За период компания произвела 77,1 тысячи машин, что на 11% меньше в квартальном выражении и в 2,2 раза больше в годовом.
Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 30 марта упало на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 202 тысячи, этот минимум с декабря 1969 года.
"Фондовый рынок в дрейфе. В ближайшие недели начнется сезон отчетов и, похоже, он будет худшим за два или три года, что делает ситуацию несколько опасной в краткосрочном периоде", - сказал агентству MarketWatch вице-президент TradeStation Securities Дэвид Рассел.
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