Биржи АТР в основном растут 4 апреля в ожидании новостей с переговоров США и КНР

Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг в ожидании встречи президента США с вице-премьером КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% - до 3234,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1774,01 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,52% - до 29833,18 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,16% - до 2206,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,93%, до 6226,5 пункта, японский Nikkei 225 - повышался на 0,01%, до 21716,19 пункта.

В центре внимания инвесторов остается тема торговых отношений США и Китая. Участники торгов с интересом ждут встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером КНР Лю Хэ в четверг. Предполагается, что стороны обсудят торговые вопросы.

При этом аналитики отмечают сохраняющуюся неопределенность с достижением долгосрочного торгового соглашения между США и Китаем, несмотря на оптимистичные ожидания от переговоров. "На этой неделе мы снова можем услышать оптимистичные заявления... что-то такое, что может поддержать аппетит к риску, однако подписание окончательного соглашения маловероятно", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика JFD Brokers Хараламбоса Писсуроса (Charalambos Pissouros).

В то же время на бирже Австралии отмечается коррекция - инвесторы перешли к фиксации прибыли после роста рынка на протяжении семи торговых сессий подряд.