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Биржи АТР растут в ожидании прогресса в торговых переговорах США и КНР
08:18 03.04.2019 |
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ожидании прогресса в рамках нового этапа торговых переговоров США и Китая, который должен стартовать в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3184,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1757,8 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,86%, до 29879,21 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,55%, до 2189,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 6282,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,86% - до 21690,37 пункта.
Инвесторы в среду ждут визита вице-премьера КНР Лю Хэ в Вашингтон для продолжения торговых консультаций и надеются на их результативность. В конце марта прошел восьмой раунд торговых переговоров сторон в Пекине. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин, который находился на переговорах, заявил, что они прошли "конструктивно".
"Недавние оптимистичные новости, такие как пауза в повышении ставки ФРС США, новые признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также стремление центробанка Китая поддержать рост экономики обеспечили улучшение отношения инвесторов к рисковым активам", - сказал стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в марте вырос до 54,4 пункта с 51,1 пункта в феврале. Аналитики ждали роста показателя только до 52,3 пункта.
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